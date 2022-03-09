Кулеба закликав РФ пропустити ремонтні бригади на ЧАЕС: витік радіації загрожує всій Європі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію припинити вогонь на Чорнобильській АЕС та пропустити туди ремонтні бригади. За його словами, через 48 годин після відключення генераторів може статися витік радіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника МЗС в Twitter .

"Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання", - зазначив Кулеба.

Він пояснив, що Чорнобильська АЕС була підключена до резервних дизельних генераторів. Це допоможе забезпечити живлення станції протягом 48 годин, потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива. В результаті може статися витік радіації, що загрожуватиме всій Європі.