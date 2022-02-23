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Кулеба напомнил ООН о просьбе ввести миротворцев в Украину

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Нью-Йорк, Среда 23 февраля 2022 17:51
Кулеба напомнил ООН о просьбе ввести миротворцев в Украину Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, о просьбе разместить миротворцев ООН на территории Украины. С таким заявлением он выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра на ГА ООН.

"Я еще раз подтверждаю, что Украина предложила разместить в Украине миротворческую миссию ООН. До сих пор Совбез ООН не принял необходимых решений", - заявил министр.

Напомним, в феврале 2021 года Украина на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявила о необходимости миротворцев ООН на Донбассе.

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