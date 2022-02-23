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Кулеба нагадав ООН про прохання ввести миротворців в Україну

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Нью-Йорк, Середа 23 лютого 2022 17:51
Кулеба нагадав ООН про прохання ввести миротворців в Україну Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, про прохання розмістити миротворців ООН на території України. З такою заявою він виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра на ГА ООН.

"Я ще раз підтверджую, що Україна запропонувала розмістити в Україні миротворчу місію ООН. Досі Радбез ООН не прийняв необхідних рішень", - заявив міністр.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Україна на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявила про необхідність миротворців ООН на Донбасі.

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