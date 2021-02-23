Украина вновь заявила о необходимости миротворцев ООН на Донбассе

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, они должны помочь Украине в восстановлении контроля над участком границы в зоне конфликта.

Об этом шла речь на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Пока 400-километровый участок границы в зоне конфликта остается открытым для потока российского вооружения и военнослужащих, ситуация остается зыбкой и напряженной. Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН", - подчеркнул он.

Напомним, недавно Кислица рассказал, при каких условиях на Донбасс могут войти миротворцы ООН.

Кроме того, вице-премьер Алексей Резников заявлял, что размещение миротворцев ООН на Донбассе один из вариантов реализации минских договоренностей.

В то же время представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорил, что Украина пока не рассматривает вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе.