Украина вновь заявила о необходимости миротворцев ООН на Донбассе
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, они должны помочь Украине в восстановлении контроля над участком границы в зоне конфликта.
Об этом шла речь на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
По словам Кислицы, ключевым элементом деэскалации на Донбассе является обеспечение безопасности.
"Пока 400-километровый участок границы в зоне конфликта остается открытым для потока российского вооружения и военнослужащих, ситуация остается зыбкой и напряженной. Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН", - подчеркнул он.
Напомним, недавно Кислица рассказал, при каких условиях на Донбасс могут войти миротворцы ООН.
Кроме того, вице-премьер Алексей Резников заявлял, что размещение миротворцев ООН на Донбассе один из вариантов реализации минских договоренностей.
В то же время представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорил, что Украина пока не рассматривает вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе.