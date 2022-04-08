Кулеба призвал исключить Россию из членства в ОБСЕ

Во время войны зверства Российской Федерации разрушили все основы Хельсинкского заключительного акта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует исключить оккупанта из членства в ОБСЕ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничества в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", - пишет Кулеба.

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