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Кулеба призвал исключить Россию из членства в ОБСЕ

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Пятница 08 апреля 2022 22:40
Кулеба призвал исключить Россию из членства в ОБСЕ Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время войны зверства Российской Федерации разрушили все основы Хельсинкского заключительного акта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует исключить оккупанта из членства в ОБСЕ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничества в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", - пишет Кулеба.

Война России против Украины длится сорок четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Дмитрий Кулеба Российская Федерация ОБСЕ Украина
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