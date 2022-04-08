Кулеба закликав виключити Росію з членства в ОБСЄ
Під час війни звірства Російської Федерації зруйнували усі засади Гельсінського заключного акту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає виключити окупанта з членства в ОБСЄ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.
"Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ", - пише Кулеба.
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