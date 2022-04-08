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Кулеба закликав виключити Росію з членства в ОБСЄ

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П'ятниця 08 квітня 2022 22:40
Кулеба закликав виключити Росію з членства в ОБСЄ Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час війни звірства Російської Федерації зруйнували усі засади Гельсінського заключного акту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає виключити окупанта з членства в ОБСЄ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ", - пише Кулеба.

Війна Росії проти України триває сорок чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Дмитро Кулеба Російська Федерація ОБСЄ Україна
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