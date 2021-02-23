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Кулеба призвал ЕС ввести санкции против России за нарушение прав человека в Крыму

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против России за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. При этом он отметил, что положительно оценивает решение ЕС ввести санкции против РФ в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Кулеба сообщил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

"Габриэлюс прилетел в Киев с заседания Совета министров ЕС, поэтому мы много внимания уделили вопросам взаимодействия между ЕС и Украиной. Мы положительно оцениваем решение ЕС применить санкции против РФ в ответ на арест Навального. Я воспользовался случаем, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге, мое глубокое убеждение, что правозащитный санкционный механизм должен быть применен к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму", - заявил он.

Кулеба также отметил, что вместе с Габриэлюсом принял участие в онлайн-мероприятии министерской панели о ситуации с правами человека в Крыму на полях сегмента высокого уровня 46 сессии по правам человека.

"Готовы обсудить санкции ЕС в отношении нарушения прав человека в Крыму, если Украина предоставит доказательства нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе", - добавил глава МИД Литвы.

Напомним, вчера глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что новые санкции против России будут подготовлены в течение недели. Санкции были согласованы во время сегодняшнего заседания министров иностранных дел ЕС.

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Новости Украины Дмитрий КулебаСанкции против РоссииЛитва
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