Кулеба закликав ЄС ввести санкції проти Росії за порушення прав людини в Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз ввести санкції проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму. При цьому він зазначив, що позитивно оцінює рішення ЄС ввести санкції проти РФ у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це Кулеба повідомив під час прес-конференції з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.
"Габріелюс прилетів у Київ із засідання Ради міністрів ЄС, тому ми багато уваги приділили питанням взаємодії між ЄС і Україною. Ми позитивно оцінюємо рішення ЄС застосувати санкції проти РФ у відповідь на арешт Навального. Я скористався нагодою, щоб підтвердити свій литовському колезі, моє глибоке переконання, що правозахисний санкційний механізм повинен бути застосовано до порушників прав людини в окупованому Криму", - заявив він.
Кулеба також зауважив, що разом з Габріелюсом взяв участь в онлайн-заході міністерської панелі про ситуацію з правами людини в Криму на полях сегменту високого рівня 46 сесії з прав людини.
"Готові обговорити санкції ЄС щодо порушення прав людини в Криму, якщо Україна надасть докази порушення прав людини в Криму і на Донбасі", - додав глава МЗС Литви.
Нагадаємо, вчора глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що нові санкції проти Росії будуть підготовлені протягом тижня. Санкції були узгоджені під час сьогоднішнього засідання міністрів закордонних справ ЄС.