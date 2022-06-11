Кулеба призвал ЕС отбросить страхи и дать Украине статус кандидата: Это win-win для всех

"Большинство в ЕС понимает, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно лишь перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи. Мы активно помогаем в этом нашим европейским друзьям. Решающий момент уже близко", - написал он.

Кулеба объясняет, что статус кандидата в ЕС чрезвычайно важен, ведь он юридически закрепит Украину в проекте евроинтеграции.

"Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности в отношении Украины. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной", - отмечает министр.

Он добавляет, что кандидатство - это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут".