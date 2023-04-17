Кулеба приїхав в Ірак: обговорив агресію РФ і експорт українського зерна

Зазначено, що це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.

"Візит Дмитра Кулеби відбувається в контексті втілення домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та прем‘єр-міністра Іраку Мухаммада Шіа Ас-Судані 10 квітня", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, голова української дипломатії провів в Багдаді переговори із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

"Уряд Іраку підтримує суверенітет та територіальну цілісність України на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Телефонна розмова лідерів наших держав минулого тижня надала суттєвий поштовх активізації двостороннього політичного діалогу. І сьогодні я прибув до Багдада, аби відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах України та Іраку", - заявив Кулеба.

Міністр розповів іракському колезі про зусилля українських військових із відбиття російської агресії та звільнення окупованих територій. Також він приділив увагу "формулі миру", представленої президентом Володимиром Зеленським.

Також глави МЗС окремо обговорили питання експорту українських зернових.

Вказано, що міністри домовилися провести найближчим часом консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, аби активізувати співпрацю в сферах торгівлі, освіти та цифровізації.

Також вони домовилися про проведення політичних консультацій МЗС, а також п’ятого засідання міжурядової комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва - попереднє засідання комісії відбулося в 2012 році.

Своєю чергою Кулеба запросив Фуада Хусейна здійснити візит до України.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що 17 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом іракську столицю Багдад.

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