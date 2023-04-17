Кулеба приехал в Ирак: обсудил агрессию РФ и экспорт украинского зерна

Отмечено, что это первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года.

"Визит Дмитрия Кулебы проходит в контексте воплощения договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Ирака Мухаммада Шиа Ас-Судани 10 апреля", - говорится в сообщении.

В частности, глава украинской дипломатии провел в Багдаде переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

"Правительство Ирака поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Телефонный разговор лидеров наших государств на прошлой неделе дал существенный толчок активизации двустороннего политического диалога. И сегодня я прибыл в Багдад, чтобы открыть двери для новых возможностей в двусторонних отношениях Украины и Ирака", - заявил Кулеба.

Министр рассказал иракскому коллеге об усилиях украинских военных по отражению российской агрессии и освобождению оккупированных территорий. Также он уделил внимание "формуле мира", представленной президентом Владимиром Зеленским.

Также главы МИД отдельно обсудили вопросы экспорта украинских зерновых.

Указано, что министры договорились провести в ближайшее время консультации на уровне ряда министерств Украины и Ирака, чтобы активизировать сотрудничество в сфере торговли, образования и цифровизации.

Также они договорились о проведении политических консультаций МИД, а также на пятом заседании межправительственной комиссии по вопросам торгового, экономического, научного и технического сотрудничества - предварительное заседание комиссии состоялось в 2012 году.

В свою очередь Кулеба пригласил Фуада Хусейна посетить Украину.

Напомним, вчера сообщалось, что 17 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом иракскую столицу Багдад.

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