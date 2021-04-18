Кулеба примет участие в заседании Совета ЕС по обострению на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля. Темой завтрашнего заседания Совета ЕС будет обострение на Донбассе и агрессивные действия России вблизи украинской границы.

Об этом говорится на сайте МИД Украины .

Завтра министры иностранных дел ЕС планируют рассмотреть вопрос обострения ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к украинской границе.

"Кулеба проинформирует коллег из Европейского союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", - рассказали в украинском МИД.

Отметим, Совет ЕС по иностранным делам - высший орган Евросоюза, который принимает практические решения и формирует объединенную позицию стран ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.