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Кулеба примет участие в заседании Совета ЕС по обострению на Донбассе

Новина українською → Киев, Воскресенье 18 апреля 2021 10:56
Кулеба примет участие в заседании Совета ЕС по обострению на Донбассе Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля. Темой завтрашнего заседания Совета ЕС будет обострение на Донбассе и агрессивные действия России вблизи украинской границы.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

Завтра министры иностранных дел ЕС планируют рассмотреть вопрос обострения ситуации на Донбассе и стягивание российских войск к украинской границе.

"Кулеба проинформирует коллег из Европейского союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", - рассказали в украинском МИД.

Отметим, Совет ЕС по иностранным делам - высший орган Евросоюза, который принимает практические решения и формирует объединенную позицию стран ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

Напомним, заседание Совета ЕС анонсировал глава МИД Нидерландов после разговора с Кулебою в начале апреля. Тогда министры обсуждали обострение ситуации на Донбассе и стягивание российских войск.

Также на заседание Совета ЕС по иностранным делам планируют обсудить действия России в Черном море. Речь идет о закрытии части акватории вблизи Керченского пролива для проведения военных учений.

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