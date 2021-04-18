ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба візьме участь у засіданні Ради ЄС щодо загострення на Донбасі

Новость на русском → Київ, Неділя 18 квітня 2021 10:56
Кулеба візьме участь у засіданні Ради ЄС щодо загострення на Донбасі Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах 19 квітня. Темою завтрашнього засідання Ради ЄС буде загострення на Донбасі та агресивні дії Росії поблизу українського кордону.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

Завтра міністри закордонних справ ЄС планують розглянути питання загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ до українського кордону.

"Кулеба поінформує колег з Європейського союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС", - розповіли в українському МЗС.

Зазначимо, Рада ЄС у закордонних справах - найвищий орган Євросоюзу, який ухвалює практичні рішення та формує об'єднану позицію країн ЄС щодо питань зовнішньої політики та безпеки.

Нагадаємо, засідання Ради ЄС анонсував глава МЗС Нідерландів після розмови з Кулебою на початку квітня. Тоді міністри обговорювали загострення ситуації на Донбасі та стягування російських військ.

Також на засідання Ради ЄС у закордонних справах планують обговорити дії Росії в Чорному морі. Мова йде про закриття частини акваторії поблизу Керченської протоки для проведення військових навчань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Рада Європи Дмитро Кулеба Донбас агресія РФ
NEWS
В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу