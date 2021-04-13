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Кулеба предложил НАТО 10 шагов для поддержки Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России. О каких именно шагах идет речь, глава украинского МИД не уточнил.

Об этом говорилось в видео на странице министра в Facebook.

"Во время заседания комиссии Украина-НАТО абсолютно все союзники поддержали Украину. Есть абсолютный консенсус в этой ситуации. Я предложил союзникам по НАТО 10 шагов, которые они могут сделать, чтобы поддержать нас в этой ситуации", - сказал он.

Кулеба отметил, что ехал в Брюссель с тремя задачами: рассказать о том, что Россия делает возле украинской границы, поблагодарить за поддержку и призвать к конкретным действиям в поддержку Украины.

Напомним, сегодня состоялся официальный визит главы украинского МИД в Брюссель. Кулеба встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним усиления российской агрессии.

Также во время визита Кулебы в Брюссель состоялась встреча с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Дипломаты также говорили о российской агрессии против Украины.

Добавим, накануне Столтенберг заявлял, что НАТО никогда не признает, что Крым российский. По его словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Новости Украины НАТОДмитрий Кулебаагрессия РФподдержка
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