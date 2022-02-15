Кулеба предложил генсеку ООН использовать механизм "добрых услуг" для деэскалации из РФ

В ходе переговоров Кулеба обратился к Гутерришу с просьбой использования механизма “добрых услуг Генерального секретаря ООН” для деэскалации.

В МИД уточняют, что задействование механизма" добрых услуг Генерального секретаря" происходит в рамках реализации положений статьи 99 Устава ООН. Статья предусматривает право Генсека ООН доводить до сведения Совета Безопасности ООН любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности.

Также стороны отметили, что любая военная интервенция РФ неприемлема и в случае осуществления будет квалифицироваться как нарушение Устава ООН и международного права.

"Гутерриш подчеркнул, что ООН рассматривает дипломатию как единственный путь разрешения ситуации. Он убежден, что важно избежать не только вторжения, но и нагнетания в Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что украинская сторона высоко ценит деятельность представительств ООН в Украине, в частности, усилия на гуманитарном направлении и работу ПРООН. Он убежден, что ООН может быть активным участником дипломатических усилий, которые сегодня осуществляются Украиной и партнерами на разных уровнях для снижения напряжения.

Также Кулеба обратил внимание генсека ООН на то, что Россия манипулирует содержанием минских договоренностей. Он подчеркнул, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, которые предполагают, так называемый "прямой диалог" между Украиной и ОРДЛО. По словам министра, стороной конфликта является именно Россия.

"Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в Нормандском формате. Кроме того, Украина готова работать и в других форматах и ​​активно работает над активизацией всех переговорных площадок", - уточнили в министерстве.