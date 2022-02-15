Кулеба запропонував генсеку ООН використовувати механізм "добрих послуг" для деескалації з РФ

В ході переговорів Кулеба звернувся до Гутерріша з проханням використання механізму "добрих послуг Генерального секретаря ООН" для деескалації.

У МЗС уточнюють, що задіяння механізму" добрих послуг Генерального секретаря" відбувається в рамках реалізації положень статті 99 Статуту ООН. Стаття передбачає право Генсека ООН доводити до відома Ради Безпеки ООН будь-які питання, які, на його думку, можуть загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки.

Також сторони відзначили, що будь-яка військова інтервенція РФ неприйнятна і в разі здійснення буде кваліфікуватися як порушення Статуту ООН і міжнародного права.

"Гутерріш підкреслив, що ООН розглядає дипломатію як єдиний шлях вирішення ситуації. Він переконаний, що важливо уникнути не тільки вторгнення, а й нагнітання в Україні та навколо неї", - йдеться в повідомленні.

Кулеба зазначив, що українська сторона високо цінує діяльність представництв ООН в Україні, зокрема, зусилля на гуманітарному напрямку і роботу ПРООН. Він переконаний, що ООН може бути активним учасником дипломатичних зусиль, які сьогодні здійснюються Україною та партнерами на різних рівнях для зниження напруги.

Також Кулеба звернув увагу генсека ООН на те, що Росія маніпулює змістом мінських домовленостей. Він підкреслив, що мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, які припускають, так званий "прямий діалог" між Україною та ОРДЛО. За словами міністра, стороною конфлікту є саме Росія.

"Україна готова до переговорів щодо політико-дипломатичного врегулювання за участі російської сторони у Нормандському форматі. Крім того, Україна готова працювати і в інших форматах та активно працює над активізацією всіх переговорних майданчиків", - уточнили в Міністерстві.