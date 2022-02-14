Генсек ООН позвонил Кулебе и Лаврову: выразил серьезную озабоченность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 14 февраля провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым. В ходе бесед он выразил серьезную озабоченность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

По данным телеканала, Гутерриш отдельно побеседовал с Кулебой и Лавровым. В ходе разговора генсек ООН выразил министрам серьезную озабоченность относительно обострения ситуации на границе Украины и России.

В то же время Гутерриш приветствовал продолжающиеся дипломатические усилия по разрядке ситуации. Он еще раз подчеркнул тот факт, что альтернативы переговорам нет.

Глава МИД Украины назвал разговор с Гутерришем важным с точки зрения поиска путей деэскалации ситуации. Кулеба отметил, что дипломатия - это единственный путь в ее урегулировании.

"ООН может и должна быть активной участницей дипломатических усилий и партнеров для снижения напряжения", - написал в своем Twitter Кулеба.