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Кулеба предлагает ЕС план по сдерживанию России. В том числе с помощью санкций

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому союзу ввести новые санкции против России. По его мнению, это должно сдержать российскую агрессию.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что персональных санкций против России уже недостаточно.

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность", в том числе за вмешательство в американские выборы, а также за кибератаки на США.

В частности, Вашингтон запретил американским банкам участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, предоставлять займы Центробанку России, Минфину или Фонду национального благосостояния РФ. Кроме того, санкции были наложены на 8 физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.

Также у президента США Джо Байдена намекнули на введение новых санкций против "Северного потока-2".

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Новости Украины Российская ФедерацияДмитрий КулебаСанкции
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