Кулеба предлагает ЕС план по сдерживанию России. В том числе с помощью санкций

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому союзу ввести новые санкции против России. По его мнению, это должно сдержать российскую агрессию.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
"На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций", - отметил Кулеба.
Он также подчеркнул, что персональных санкций против России уже недостаточно.
Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность", в том числе за вмешательство в американские выборы, а также за кибератаки на США.
В частности, Вашингтон запретил американским банкам участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, предоставлять займы Центробанку России, Минфину или Фонду национального благосостояния РФ. Кроме того, санкции были наложены на 8 физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.
Также у президента США Джо Байдена намекнули на введение новых санкций против "Северного потока-2".