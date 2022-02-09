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Кулеба о позиции Украины по санкциям: Россию надо наказывать за нарушение "Минска"

Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что санкции против России нужно применять уже сейчас. Они должны быть введены в действие за нарушение Минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

Как отметил Кулеба, сейчас есть шансы урегулирования ситуации дипломатическим путем и те санкции, которые были разработаны Евросоюзом,- это тоже часть дипломатического пути. По его словам, эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае дальнейшей или новой волны вооруженной эскалации, вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Но позиция Украины в том, что за последние годы РФ прибегла к грубым нарушениям международного права и минских договоренностей и за это ее тоже надо наказывать санкциями", - добавил он.

В качестве примера он привел массовую паспортизацию граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, что является "четким грубым нарушением логики минский договоренностей".

"И хотя бы за это определенные санкции можно было применить и раньше и прямо сейчас", - сказал министр.

Напомним, по данным издания Bloomberg страны-участницы Европейского союза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, что могло стать одним из элементов санкций в случае вторжения в Украину.

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