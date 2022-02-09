Кулеба про позицію України щодо санкцій: Росію треба карати за порушення "Мінську"

Як зазначав Кулеба, зараз є шанси врегулювання ситуації дипломатичним шляхом і ті санкції, які були розроблені Євросоюзом,- це теж частина дипломатичного шляху. За його словами, ці санкції розроблені таким чином, щоб вони були застосовані у разі подальшої чи нової хвилі збройної ескалації, збройної агресії РФ проти України.

"Але позиція України в тому, що за останні роки РФ вдалася до грубих порушень міжнародного права та мінських домовленостей і за це її теж треба карати санкціями", - додав він.

У якості прикладу він навів масову паспортизацію громадян України, які проживають в ОРДЛО, що є "чітким грубим порушенням логіки мінський домовленостей".

"І хоча б за це певні санкції можна було застосувати і раніше і прямо зараз", - сказав міністр.