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Кулеба пояснив, які "великі події" очікуються на річницю вторгнення в Україну

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

На річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого відбудуться події, які будуть чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, очікуються нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"В ООН, у Києві, у багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють чіткий сигнал Путіну: якщо ти граєш у війну на виснаження, і думаєш, що час на твоїй стороні, ти дуже помиляєшся, бо єдність з Україною зростає, і в цій війні ти програєш... Під 24 лютого будуть нові санкції. Вони будуть оголошені в різних країнах та інституціях. Це також буде частиною цього сигналу", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що 23 та 24 лютого по всьому світу відбудуться великі події, які Росія точно запам'ятає.

Також ми писали, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія може зробити свій останній ривок на річницю вторгнення.

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