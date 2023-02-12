RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба объяснил, какие "большие события" ожидаются на годовщину вторжения в Украину

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

На годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля произойдут события, которые будут четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина. В частности, ожидаются новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира состоятся разные события, которые пришлют четкий сигнал Путину: если ты играешь в войну на истощение, и думаешь, что время на твоей стороне, ты очень ошибаешься, потому что единство с Украиной растет, и в этой войне ты проигрываешь… К 24 февраля будут новые санкции. Они будут объявлены в разных странах и институциях. Это тоже будет частью этого сигнала", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что 23 и 24 февраля по всему миру состоятся большие события, которые Россия точно запомнит.

Также мы писали, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия может совершить свой последний рывок на годовщину вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДмитрий КулебаМЗСВойна России против Украины