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Кулеба пояснив, чому не варто вважати контрнаступ ЗСУ останньою битвою

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Називати майбутній контрнаступ ЗСУ "вирішальним", означає викривляти картину зусиль. Висновки можна буде робити лише в кінці битви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час пресконференції в Одесі

"Контрнаступ не треба вважати останньою битвою. Остання битва - це та битва, яка призведе до повного звільнення українських територій. Але цей висновок можна буде зробити тільки вкінці битви, а не на початку. А ті, хто робить висновок, чи є це вирішальною битвою, на самому початку, вони викривлюють картину наших зусиль", - пояснив Кулеба.

За словами міністра, висновки щодо контрнаступу можна буде робити лише в самому кінці. Водночас Україна продовжить битись до тих пір, доки не звільнить свої території від російських окупантів, навіть якщо для цього знадобиться декілька контрнаступів. Війна з Росією не є конфліктом, який можна заморожувати.

Варто відзначити, що пресконференція відбулась після зустрічі міністра Кулеби з главами МЗС Латвії, Литви, Естонії, Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції та держсекретарем МЗС Фінляндії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україна, в глобальному сенсі, готова до контрнаступу. Очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

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