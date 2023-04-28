Кулеба объяснил, почему не стоит считать контрнаступление ВСУ последней битвой

Называть будущее контрнаступление ВСУ "решающим", значит искажать картину усилий. Выводы можно будет делать только в конце сражения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время пресс-конференции в Одессе.
"Контрнаступление не надо считать последней битвой. Последняя битва - это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале. А те, кто делает вывод, является ли это решающей битвой, в самом начале, они искажают картину наших усилий", - пояснил Кулеба.
По словам министра, выводы относительно контрнаступления можно будет делать только в самом конце. В то же время Украина продолжит сражаться до тех пор, пока не освободит свои территории от российских оккупантов, даже если для этого понадобится несколько контрнаступлений. Война с Россией не является конфликтом, который можно замораживать.
Стоит отметить, что пресс-конференция состоялась после встречи министра Кулебы с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и госсекретарем МИД Финляндии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина, в глобальном смысле, готова к контрнаступлению. Ожидается необходимые погодные условия и решения командования.
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