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Кулеба о поставках оружия Украины: Мы пробили три стены

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Брюссель, Четверг 07 апреля 2022 22:20
Кулеба о поставках оружия Украины: Мы пробили три стены Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился мнениями по поводу визита в Брюссель, где в штаб-квартире НАТО провел переговоры с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы МИД в Facebook.

"За эти шесть недель мы пробили три глухих стены, – признался Кулеба. Сначала ряд стран говорили, что никогда не будут посылать нам оружие. Отправили".

Далее, по словам министра, другие уверяли украинские власти, что не дадут тяжелое оружие. Однако сегодня уже предоставляют и его. После этого искусственно разделили оружие на "оборонительное" и якобы "наступательное", которое передавать нельзя.

"Но любое оружие, предоставленное Украине для защиты ее земли от российских захватчиков, является оборонным по определению! Я сбился со счета, сколько раз повторил это на переговорах за предыдущие недели. Дипломатия существует для того, чтобы невозможно делать возможным, и эту третью стену мы наконец-то уже тоже пробиваем", – написал он.

К слову, Евросоюз одобрил новый пакет санкций против РФ с эмбарго на импорт угля.

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