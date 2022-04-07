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Кулеба про постачання зброї України: Ми пробили три стіни

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Брюссель, Четвер 07 квітня 2022 22:20
Кулеба про постачання зброї України: Ми пробили три стіни Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився думками щодо візиту до Брюсселя, де в штаб-квартирі НАТО провів перемовини з союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника МЗС у Facebook.

"За ці шість тижнів ми пробили три глухих стіни, – зізнався Кулеба. Спочатку низка країн казали, що ніколи не надсилатимуть нам зброю. Надіслали".

Далі, за словами міністра, інші запевняли українську владу, що не дадуть важку зброю. Проте, сьогодні вже надають і її. За цим штучно розділили зброю на "оборонну" та нібито "наступальну", яку передавати не можна.

"Але будь-яка зброя, надана Україні для захисту її землі від російських загарбників, є оборонною за визначенням! Я збився з ліку, скільки разів повторив це на переговорах за попередні тижні. Дипломатія існує для того, щоб неможливе робити можливим, і цю третю стіну ми нарешті вже теж пробиваємо", – написав він.

До слова, Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти РФ із ембарго на імпорт вугілля.

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