Кулеба про постачання снарядів від ЄС: потрібно розпочати переговори з третіми країнами

"Якщо запитати солдата на фронті, що йому зараз треба, він скаже снаряди. Ця відповідь була такою вчора, місяць тому, і рік тому. Масштаб війни та використання Росією артилерії досяг такого рівня, до якого, будемо відверті, європейські склади були не готові. Ми всі маємо відповідати виклику, який перед нами стоїться", - сказав Кулеба.

Для цього, як зазначив міністр, "Україна безпрецедентно для себе нарощує виробництво снарядів, а ЄС вживає безпрецедентних заходів для виробництва снарядів та імпорту з інших країн".

"Треба паралельно вступити в переговори з країнами, які законтрактували снаряди в Європі й сказати їм: вибачте, нам потрібні ці снаряди, щоб захистити Європу. Я думаю, там можна буде домовитися і перенаправити ці снаряди з третіх країн в Україну. Я вдячний Боррелю, що він почав в голос говорити про цю опцію", - зазначив глава МЗС.

Також Кулеба відповів, чи може Україна вирівняти артилерійський баланс з Росією.

"Звичайно можемо, якщо оці всі зусилля будуть досягнені. Я хочу, щоб кожен український солдат знав, що щодня в Києві, Брюсселі та інших європейських столицях ведеться робота - як доставити якомога більше снарядів в Україну, до цього солдата", - наголосив міністр.

Він додав, що хоча українські військові й постійно відчувають снарядний дефіцит, але Росія не здобуває жодних перемог на фронті.

"Там де немає снарядів, ми зупиняємо російського солдата іншою наявною зброєю. Саме завдяки героїзму та креативу наших солдат нам вдається втримати Росію. Але головна мета, щоб снарядний дефіцит не перейшов в снарядний голод", - підкреслив Кулеба.

Мільйон боєприпасів від ЄС

Нагадаємо, на початку травня минулого року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю.

Так, за даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Водночас сьогодні голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає від Європейського союзу понад один мільйон артилерійських боєприпасів до кінця цього року.