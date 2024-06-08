Кулеба о поставках ПВО для Украины: два решения уже есть и будут еще
У Украины уже есть два решения от партнеров по поставках средств противовоздушной обороны. Но будут и еще решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.
"Я не могу об этом говорить (о поставках средств, - ред.). Но президент работает, это вчера была тоже ключевая тема. Мы работаем, военные работают, все работают. Последние два месяца мы перевернули мир вверх дном для того, чтобы найти решение", - сказал Кулеба.
Он напомнил, что одно решение по поставкам систем уже есть - это батарея Patriot от Германии.
"Также было в публичном пространстве решения по итальянской системам Samp/T. И будут еще решения", - заявил глава МИД.
ПВО для Украины
Вопрос поставки средств противовоздушной обороны всегда был одним из приоритетных для Украины. Однако, когда Россия усилила обстрелы дронами и ракетами, Украина испытала нехватку средств.
Так, президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине современные системы ПВО, в частности, Patriot и Samp/T, которые способны сбивать баллистические ракеты.
Германия анонсировала передачу Украине дополнительной батареи Patriot. Также недавно в Италии заявили, что предоставят ЗРК Samp/T.
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