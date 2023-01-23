Кулеба про постачання Leopard Україні: ми знаходимося на фінальній стадії

Главу МЗС попросили розповісти, чи є якесь зрушення у передачі танків Україні після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, на якій головним питанням була військова допомога нашій країні.

"Абсолютно, я говорив і ще раз можу повторити, що у питанні танків нам залишилося зробити останні півкроку. Ми вже отримали британські Challenger, про які колись говорили, що це неможливо. Ми вже отримуємо французькі танки, легкі поки що. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання нам танків Leclerc. Я не маю сумнівів, що і Leopard до нас доїдуть, ми знаходимося на фінальній стадії", - підкреслив Кулеба.

Він також додав, що надання кожного типу зброї Україні було для Німеччини проблемним - така ситуація виникала з гаубицями, системами ППО та БМП Marder.

"Ну така країна, є специфіка, треба її враховувати. Але врешті-решт ми завжди отримували необхідний результат і цього разу так само його отримаємо", - зазначив глава МЗС.

За його словами, Київ у діалозі з Берліном наголошує, що кожний день дискусій про передачу танків Україні - це день реальної битви на фронті. Тому чим швидше влада ФРН прийме таке рішення, тим менше крові проллється.

"Ми прискорюємо (рішення про танки - ред.) максимально на всіх рівнях. Президент України Володимир Зеленський особисто цим займається, міністр оборони Олексій Резніков, я", - додав міністр.

Зазначимо, Німеччина поки що не прийняла рішення про передачу танків Leopard Україні і не дозволила іншим країнам здійснювати відповідні поставки.