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Натякнув на Abrams? Шольц хоче приймати рішення щодо танків Україні в координації зі США

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Неділя 22 січня 2023 20:46
Натякнув на Abrams? Шольц хоче приймати рішення щодо танків Україні в координації зі США Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина прийматиме рішення про передачу Україні танків Leopard лише у координації із союзниками, зокрема США.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Голова уряду ФРН, відповідаючи на питання про танки для України, зазначив, що всі постачання зброї для ЗСУ досі здійснювалися у тісній координації із країнами Заходу.

"Ми робитимемо це і в майбутньому", - додав Шольц.

Нагадаємо, раніше канцлер неодноразово заявляв про те, що Німеччина може передати Leopard Україні, але вона не робитиме цього без союзників.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Шольц може схвалити передачу Україні танки Leopard, але тільки якщо США, у свою чергу, почнуть постачання Abrams.

Пізніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зазначив, що не бачить зв'язку між постачанням Abrams та Leopard до України.

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