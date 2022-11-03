Кулеба пообщался с главой МИД Франции: о чем говорили
Фото: Кулеба пообщался с главой МИД Франции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3 ноября пообщался по телефону со своей французской коллегой Катрин Колонной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского МИД.
Дипломат отметил, что разговор состоялся после звонка президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
"Мы подробно обсудили совместные усилия по мобилизации международной поддержки Украины и преодолению энергетических вызовов в преддверии зимы", - указал Кулеба.
Напомним, 3 ноября Кулеба позвонил коллеге из Швеции Тобиасу Биллстрему. Они обсуждали ужесточение санкций против России и вступление Украины в ЕС.
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