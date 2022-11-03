Кулеба пообщался с главой МИД Франции: о чем говорили

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3 ноября пообщался по телефону со своей французской коллегой Катрин Колонной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского МИД.

Дипломат отметил, что разговор состоялся после звонка президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. "Мы подробно обсудили совместные усилия по мобилизации международной поддержки Украины и преодолению энергетических вызовов в преддверии зимы", - указал Кулеба.