Кулеба порівняв контрнаступ ЗСУ з битвою за Рим під час Другої світової війни

Італійський журналіст заявив, що контрнаступ Збройних сил України нібито "не працює". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба влучно відповів, порівнявши боротьбу українських захисників проти окупантів з битвою під Монте-Кассіно під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в інтерв'ю Corriere della Sera .

Відповідаючи на питання щодо того, чому український контрнаступ "не працює", Кулеба заявив, що він йде повільно, але стабільно.

Найбільшими проблемами, за його словами, є міцні оборонні позиції, зведені росіянами за останній рік.

"Нашим воїнам нелегко йти вперед. Але зрештою ми це зробимо. Я думаю про битву під Монте-Кассіно під час Другої світової війни в Італії. Спочатку союзники були заблоковані грізними німецькими позиціями, їм знадобилося чотири місяці, щоб їх перемогти, але потім їм вдалося звільнити Рим", - сказав міністр.

Він зазначив, що українські війська знаходяться в схожій ситуації.

"Я впевнений, що ми переможемо", - наголосив Кулеба.

Контрнаступ ЗСУ

Цього літа Україна почала свій анонсований контрнаступ, який жваво обговорювався ще до його початку і так продовжується до тепер. Через значно приділену увагу цій темі деякі західні політики та в ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ "повільним", або ж не таким, як цього очікувалося.

Зазначимо, що українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі закиди.

Так, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на подібні заяви щодо "затримки" контрнаступу. Він сказав, що його дратують такі коментарі, адже "це не шоу, а кожен метр дається кров'ю".