Кулеба сравнил контрнаступление ВСУ с битвой за Рим во время Второй мировой войны

Итальянский журналист заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы "не работает". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба метко ответил, сравнив борьбу украинских защитников против оккупантов с битвой под Монте-Кассино во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в интервью Corriere della Sera .

Отвечая на вопрос о том, почему украинское контрнаступление "не работает", Кулеба заявил, что оно идет медленно, но стабильно.

Наибольшими проблемами, по его словам, являются прочные оборонительные позиции, построенные россиянами за последний год.

"Нашим воинам нелегко идти вперед. Но в конце концов мы это сделаем. Я думаю о битве под Монте-Кассино во время Второй мировой войны в Италии. Сначала союзники были заблокированы грозными немецкими позициями, им понадобилось четыре месяца, чтобы их победить, но потом им удалось уволить Рим", - сказал министр.

Он отметил, что украинские войска находятся в похожей ситуации.

"Я уверен, что мы победим", - подчеркнул Кулеба.

Контрнаступление ВСУ

Этим летом Украина начала свое анонсированное контрнаступление, которое живо обсуждалось еще до его начала и так продолжается до сих пор. Из-за значительно уделенного внимания этой теме некоторые западные политики и в СМИ уже называли контрнаступление ВСУ "медленным", или не таким, как этого ожидалось.

Отметим, что украинское военно-политическое руководство неоднократно отвечало на такие упреки.

Так, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на подобные заявления по поводу "задержки" контрнаступления. Он сказал, что его раздражают такие комментарии, ведь это не шоу, а каждый метр дается кровью.