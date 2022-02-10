Кулеба попросил ОБСЕ подготовить отчет о паспортизации на Донбассе

Министр иностранных дел Украины попросил действующего главу ОБСЕ Збигнева Рау подготовить отчет о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО. В частности, об их угрозе.

"Дмитрий Кулеба обратился к действующему главе ОБСЕ с запросом подготовки тематического отчета ОБСЕ об угрозах массовой выдачи Россией российских паспортов для жителей временно оккупированных территорий Донбасса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может использовать массовую паспортизацию населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей для вторжения в Украину под предлогом защиты своих граждан.

Отметим, после осенних выборов в Государственную думу в России говорили, что участие в голосовании якобы приняли более 150 тысяч жителей ОРДЛО.

Кроме того, Путин поручил обеспечить жителей оккупированного Донбасса социальными выплатами.