UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба поговорив зі Столтенбергом: час ясності щодо членства України в НАТО настав

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг та глава МЗС Дмитро Кулеба (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнс Столтенбергом. Міністр під час спілкування наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби в Twitter.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови я подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним. Україна активно працює з усіма союзниками НАТО, щоб переконати їх: час ясності щодо членства України в НАТО настав", - написав Кулеба.

Чого очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що саміт НАТО має відбутися вже 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, куди був запрошений президент Володимир Зеленський.

Як заявив глава держави, наша країна готується до саміту і наразі є всі підстави для політичного запрошення України до Альянсу.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна отримає "сигнал" щодо членства, а прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас взагалі анонсувала "сюрприз" для нашої країни.

Однак не всі країни-члени Альянсу поділяють одностайні в тому, аби подати "сигнал" Україні, деякі закликають до рішучих кроків. Також відомо, що союзники вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОМЗС УкраїниДмитро КулебаЄнс Столтенберг