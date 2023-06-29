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Кулеба поговорил со Столтенбергом: время ясности по членству Украины в НАТО настало

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Дмитрий Кулеба (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Министр во время общения подчеркнул, что пришло время для ясности в вопросе членства Украины в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Во время нашего сегодняшнего разговора я поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга за его усилия сделать саммит НАТО в Вильнюсе успешным. Украина активно работает со всеми союзниками НАТО, чтобы убедить их: время ясности касательно членства Украины в НАТО настало", - написал Кулеба.

Чего ожидать от саммита НАТО в Вильнюсе

Напомним, что саммит НАТО должен пройти уже 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, куда был приглашен президент Владимир Зеленский.

Как заявил глава государства, наша страна готовится к саммиту и есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина получит "сигнал" о членстве, а премьер-министр Эстонии Кайя Каллас вообще анонсировала "сюрприз" для нашей страны.

Однако не все страны-члены Альянса разделяют согласны с тем, чтобы подать "сигнал" Украине, некоторые призывают к решительным шагам. Также известно, что союзники уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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НАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаЙенс Столтенберг