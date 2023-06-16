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Кулеба поговорив із генсеком НАТО. Закликав зробити крок до членства України в Альянсі

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Київ, П'ятниця 16 червня 2023 10:52
Кулеба поговорив із генсеком НАТО. Закликав зробити крок до членства України в Альянсі Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг та глава МЗС Дмитро Кулеба (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнс Столтенбергом. Напередодні саміту у Вільнюсі міністр наголосив на важливості зробити крок до членства України в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу в Twitter.

"Я говорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт був успішним для НАТО та України. Я також наголосив на важливості зробити крок до членства України, зокрема, відмовившись від ПДЧ. Настав час узгодити рішення НАТО з новою реальністю", - написав Кулеба.

Саміт НАТО у Вільнюсі: Україна хоче отримати "сигнал" щодо членства

Нагадаємо, що майбутній саміт НАТО має відбутися 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, куди був запрошений президент Володимир Зеленський.

Однак він зазначив, що Україна не братиме участь в цьому саміті, якщо на ньому країни-члени НАТО не дадуть Україні чіткий "сигнал", що союзники хочуть бачити нашу країну в Альянсі.

При цьому сам генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна отримає цей сигнал.

Однак не всі країни-члени Альянсу поділяють таку думку. Хоч деякі державі, зокрема у Східній Європі, що розташовані ближче до України та Росії, виступають за більш конкретний шлях приєднання нашої країни до НАТО після завершення війни.

Проте країни-члени Альянсу, особливо в Західній й Південній Європі вважають, що прискорена інтеграція України може бути "занадто провокаційною та ризикованою", навіть у разі припинення бойових дій.

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НАТО МЗС України Дмитро Кулеба Єнс Столтенберг
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