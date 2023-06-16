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Кулеба поговорил с генсеком НАТО. Призвал сделать шаг к членству Украины в Альянсе

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Киев, Пятница 16 июня 2023 10:52
Кулеба поговорил с генсеком НАТО. Призвал сделать шаг к членству Украины в Альянсе Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Дмитрий Кулеба (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В преддверии саммита в Вильнюсе министр отметил важность сделать шаг к членству Украины в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и поблагодарил его за усилия, направленные на то, чтобы Вильнюсский саммит был успешен для НАТО и Украины. Я также отметил важность сделать шаг к членству Украины, в частности, отказавшись от ПДЧ. Пора согласовать решение НАТО с новой реальностью", - написал Кулеба.

Саммит НАТО в Вильнюсе: Украина хочет получить "сигнал" по членству

Напомним, что саммит НАТО должен пройти 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, куда был приглашен президент Владимир Зеленский.

Однако он отметил, что Украина не будет участвовать в этом саммите, если на нем страны-члены НАТО не дадут Украине четкий "сигнал" о том, что хотят видеть нашу страну в Альянсе.

При этом сам генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина получит этот сигнал.

Однако не все страны-члены Альянса разделяют такое мнение. Хоть некоторые государства, в частности, в Восточной Европе, расположенные ближе к Украине и России, выступают за более конкретный путь присоединения нашей страны к НАТО после завершения войны.

Однако страны-члены Альянса, особенно в Западной и Южной Европе, считают, что ускоренная интеграция Украины может быть "слишком провокационной и рискованной", даже в случае прекращения боевых действий.

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НАТО МИД Украины Дмитрий Кулеба Йенс Столтенберг
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