Кулеба поговорил с главой МИД Британии, сохранившим должность в правительстве Сунака
Глава МИД Британии Джеймс Клэверли остался работать в новом правительстве премьер-министра Риши Сунака и успел провести разговор с украинской стороной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Провел телефонный разговор с британским коллегой Джеймсом Клеверли, которого только что назначили уже в новое правительство премьер-министра Риши Сунака", - говорится в сообщении.
Кулеба подчеркнул, что правительства могут меняться, но поддержка британских друзей будет оставаться непоколебимой к победе Украины.
О деталях телефонного разговора пока не сообщается.
Напомним, что Бен Уоллес продолжит быть главой Минобороны Британии в новом правительстве премьер-министра Риши Сунака.
Отметим, сегодня, 25 октября, Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании. Он вступил в должность после того, как Лиз Трасс подала в отставку.
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