Кулеба поговорил с главой МИД Британии, сохранившим должность в правительстве Сунака

Глава МИД Британии Джеймс Клэверли остался работать в новом правительстве премьер-министра Риши Сунака и успел провести разговор с украинской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Провел телефонный разговор с британским коллегой Джеймсом Клеверли, которого только что назначили уже в новое правительство премьер-министра Риши Сунака", - говорится в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что правительства могут меняться, но поддержка британских друзей будет оставаться непоколебимой к победе Украины.

О деталях телефонного разговора пока не сообщается.