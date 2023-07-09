Кулеба поговорив з держсекретарем США перед самітом НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба провів розмову з Ентоні Блінкеном", - йшлось в повідомленні МЗС.

За даними міністерства, під час розмови Кулеба обговорив з Блінкеном майбутній саміт НАТО, що пройде наступного тижня у Вільнюсі.

"Працюємо над тим, щоб фінальні рішення Вільнюського саміту стали перемогою для України, НАТО та глобальної безпеки", - додали в МЗС.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті Україна хоче отримати запрошення вступити до Альянсу після закінчення війни. Український президент Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

До того ж Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати їх на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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