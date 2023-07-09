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Кулеба поговорил с госсекретарем США перед саммитом НАТО

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Украина, Воскресенье 09 июля 2023 20:04
Кулеба поговорил с госсекретарем США перед саммитом НАТО Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба провел разговор с Энтони Блинкеном", - говорилось в сообщении МИД.

По данным министерства, во время разговора Кулеба обсудил с Блинкеном предстоящий саммит НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вильнюсе.

"Работаем над тем, чтобы финальные решения Вильнюсского саммита стали победой для Украины, НАТО и глобальной безопасности", - добавили в МИД.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите Украина хочет получить приглашение вступить в Альянс по окончании войны. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Североатлантического союза.

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