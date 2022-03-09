UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба поговорил с главой МИД Франции: обсудили саммит ЕС и санкции для РФ

Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обсудили предстоящий саммит ЕС в Версале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

Министры также обсудили санкции против России.

"Подчеркнул историческую важность предоставления членства в ЕС Украине, которая сейчас борется за себя и всю Европу. Обсуждались санкции в отношении России, которые должны увеличиваться до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию и военные преступления", - говорится в сообщении.

Отметим, что война, которую Россия ведет против Украины, равно как и ее последствия, будут в центре обсуждения лидеров Европейского союза, которые соберутся на неформальный саммит 10-11 марта в Версале (Франция).

Напомним, Кулеба прибыл в Турцию. Там у него завтра запланирована встреча с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу прекращения войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину