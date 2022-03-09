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Кулеба прибыл в Анталию. Там он встретится с Лавровым

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Анталия, Среда 09 марта 2022 22:30
Кулеба прибыл в Анталию. Там он встретится с Лавровым Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию. Там у него завтра запланирована встреча с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя МИД Украины Олега Николенко.

"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью для переговоров о прекращении Россией боевых действий и войны против Украины", - заявил представитель министерства.

Переговоры Кулебы и Лаврова пройдут в четверг, 10 марта.

Напомним, ранее глава украинского МИД рассказал, какие вопросы будут на столе переговоров с Лавровым.

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