Кулеба поговорил с главой МИД Франции: обсудили саммит ЕС и санкции для РФ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обсудили предстоящий саммит ЕС в Версале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.
Министры также обсудили санкции против России.
"Подчеркнул историческую важность предоставления членства в ЕС Украине, которая сейчас борется за себя и всю Европу. Обсуждались санкции в отношении России, которые должны увеличиваться до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию и военные преступления", - говорится в сообщении.
Отметим, что война, которую Россия ведет против Украины, равно как и ее последствия, будут в центре обсуждения лидеров Европейского союза, которые соберутся на неформальный саммит 10-11 марта в Версале (Франция).
Напомним, Кулеба прибыл в Турцию. Там у него завтра запланирована встреча с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу прекращения войны в Украине.
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