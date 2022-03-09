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Кулеба поговорил с главой МИД Франции: обсудили саммит ЕС и санкции для РФ

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Киев, Среда 09 марта 2022 23:20
Кулеба поговорил с главой МИД Франции: обсудили саммит ЕС и санкции для РФ Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обсудили предстоящий саммит ЕС в Версале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

Министры также обсудили санкции против России.

"Подчеркнул историческую важность предоставления членства в ЕС Украине, которая сейчас борется за себя и всю Европу. Обсуждались санкции в отношении России, которые должны увеличиваться до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию и военные преступления", - говорится в сообщении.

Отметим, что война, которую Россия ведет против Украины, равно как и ее последствия, будут в центре обсуждения лидеров Европейского союза, которые соберутся на неформальный саммит 10-11 марта в Версале (Франция).

Напомним, Кулеба прибыл в Турцию. Там у него завтра запланирована встреча с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу прекращения войны в Украине.

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