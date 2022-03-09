Кулеба поговорив з главою МЗС Франції: обговорили саміт ЄС і санкції для РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

Міністри також обговорили санкції проти Росії.

"Підкреслив історичну важливість надання членства в ЄС Україні, яка зараз бореться за себе і всю Європу. Обговорювалися санкції щодо Росії, які мають збільшуватися до тих пір, поки Москва не припинить агресію і військові злочини", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що війна, яку Росія веде проти України, так само як і її наслідки, будуть в центрі обговорення лідерів Європейського союзу, які зберуться на неформальний саміт 10-11 березня у Версалі (Франція).