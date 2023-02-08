Кулеба поговогорив з главою МЗС Естонії про санкції проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України.

"Мав розмову з другом про шляхи посилення майбутнього 10-го пакета санкцій ЄС проти РФ та про наші спільні наступні кроки зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - зазначив дипломат.

Кулеба додав, що військово-політичне керівництво РФ має бути притягнуте до відповідальності.