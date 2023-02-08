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Кулеба поговогорив з главою МЗС Естонії про санкції проти Росії

Фото: Глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Глава МЗС Дмитро Кулеба 7 лютого поспілкувався телефоном зі своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України.

"Мав розмову з другом про шляхи посилення майбутнього 10-го пакета санкцій ЄС проти РФ та про наші спільні наступні кроки зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - зазначив дипломат.

Кулеба додав, що військово-політичне керівництво РФ має бути притягнуте до відповідальності.

Нагадаємо, глава МЗС України 7 лютого зателефонував державному секретарю США Ентоні Блінкену.

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Дмитро КулебаЕстонія