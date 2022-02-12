Кулеба подтвердил исключение SWIFT из санкций против РФ: этот пакет все равно мощная бомба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы он получал информацию о самых разных сценариях развития событий в связи с агрессией РФ. По его словам, пока ни один из них не сбылся.

"Мы знаем несколько вещей. Первое: сейчас позиция Украины сильнейшая, начиная с 2014 года. С экономической точки зрения, с дипломатической и военной. Второе: мы знаем, что благодаря нашей инициативе и работе партнеры в Европейском Союзе, Соединенных Штатах завершили формирование санкционного пакета. И это будут очень болезненные санкции для русской Федерации. Поверьте, они нанесут непоправимый ущерб российской экономике. И это тоже фактор сдерживания. И третий: элемент уверяю вас, что Украина готова к любому сценарию развития событий. Это не преувеличение, это вывод, который я могу сделать на основе данных в моем распоряжении", - говорится в сообщении.

Также глава МИД Украины подтвердил, что отключение России от SWIFT не входит в пакет санкций США и ЕС. Но и без этой меры, по мнению Дмитрия Кулебы, этот пакет является серьезным инструментом влияния.

"SWIFT на сегодняшний день не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России. Это - результат внутренних процессов в ЕС. Некоторые страны не готовы уступить собственные интересы. Но надо понимать, если бы в этом пакете был SWIFT, то это была бы атомная бомба, но и без SWIFT этот пакет остается мощной бомбой", - добавил он.