Кулеба підтвердив виключення SWIFT з санкцій проти РФ: цей пакет все одно потужна бомба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за останні місяці він отримував інформацію про найрізноманітніші сценарії розвитку подій у зв'язку з агресією РФ. За його словами, поки жоден з них не збувся.

"Ми знаємо декілька речей. Перше: зараз позиція України є найсильнішою, починаючи з 2014 року. З економічної точки зору, з дипломатичної та військової. Друге: ми знаємо, що саме завдяки нашій ініціативі та роботі партнери в Європейському Союзі, Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету. І це будуть дуже болючі санкції для Російської Федерації. Повірте, вони завдадуть непоправної шкоди російській економіці. І це також фактор стримування. І третій елемент: запевняю вас, що Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення, це висновок, який я можу зробити на основі даних, які є у моєму розпорядженні", - йдеться в повідомленні.

Також глава МЗС України підтвердив, що відключення Росії від SWIFT не входить в пакет санкцій США і ЄС. Але і без цього заходу, на думку Дмитра Кулеби, цей пакет є серйозним інструментом впливу.

"SWIFT на сьогоднішній день не є частиною санкційного пакету, але це не результат тиску Росії. Це - результат внутрішніх процесів в ЄС. Деякі країни не готові поступитися власними інтересами. Але треба розуміти, якби в цьому пакеті був SWIFT, то це була б атомна бомба, але і без SWIFT цей пакет залишається потужною бомбою", - додав він.