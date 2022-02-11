ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба объяснил, почему Украина никогда не пойдет на прямой диалог с "Л/ДНР"

Новина українською →
Киев, Пятница 11 февраля 2022 14:18
Кулеба объяснил, почему Украина никогда не пойдет на прямой диалог с "Л/ДНР" Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия настаивает на прямом диалоге Украины и оккупационных властей так называемых "Л/ДНР". По его словам, диалог с ними не возможен, поскольку статус РФ изменится со стороны конфликта на посредника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра.

"Ключевой вопрос вчера был - прямой диалог между Украиной и ОРДЛО. Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "Л/ДНР". Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта сменится статусом посредника. Поэтому мы на это не идем", - заявил он.

Напомним, ранее Кулеба назвал четыре направления сдерживания РФ на фоне угрозы вторжения в Украину. Он призывает сфокусироваться на них.

Кроме того, в Госдуму РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Минские соглашения
NEWS
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы