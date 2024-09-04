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Кулеба після звільнення з МЗС може очолити одне з важливих посольств, - джерело

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Главу МЗС Дмитра Кулебу, який написав заяву про звільнення, незабаром може звільнити Верховна Рада. Йому можуть запропонувати очолити одне із важливих посольств України за кордоном.

Про це повідомили РБК-Україна власні джерела.

Зокрема, може йтися про призначення Кулеби до Брюсселя, де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України власне у Королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург.

Раніше навіть обговорювалися варіанти злиття цих посольств воєдино в рамках оптимізації.

"Але зараз, з урахуванням нашої інтеграції до ЄС та НАТО цей напрямок треба буде серйозно посилити", - сказав один зі співрозмовників РБК-Україна.

Тим часом інформагенція Bloomberg звернула увагу, що Кулеба є наймолодшим міністром закордонних справ Україн. У свої 43 роки він був помітним співрозмовником держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших міністрів закордонних справ НАТО. Видання з посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з питаннями кадрових перестановок, пише, що тепер він зосередиться на зміцненні відносин України з Альянсом, оскільки вона прагне членства в НАТО.

Нагадаємо, що вчора Дмитро Кулеба написав заяву про звільнення з посади міністра закордонних справ. За інформацією джерел РБК-Україна, головою МЗС замість нього буде призначено його заступника Андрія Сибігу.

Що відомо про Дмитра Кулебу

Дмитро Кулеба народився у 1981 році у м. Суми. Він з відзнакою закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародне право". Кандидат юридичних наук.

З 2003 рік по 2010 рік працював у системі Міністерства закордонних справ України на посадах у центральному апараті та у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні (питання: ОБСЄ).

Потім працюючи у секретаріаті Міністра закордонних справ України, опікувався питаннями іміджу України за кордоном, міжнародних організацій, відносин з США. Протягом січня-червня 2013 року був радником віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань. Після чого він залишив державну службу та очолив Фонд культурної дипломатії UART.

У 2014 році повернувся до МЗС на посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій. Запровадив у роботу МЗС концепції цифрової дипломатії, стратегічних комунікацій, культурної дипломатії та публічної дипломатії. Через два роки був призначений на посаду посла, постійного представника України при Раді Європи.

З 2019 по 2020 рік був віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. В березні 2020-го став міністром закордонних справ України, ставши наймолодшим главою МЗС України.

Детально про кадрові ротації - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Рокіровки в Кабміні: як зміниться склад міністрів вже цього тижня. Список прізвищ".

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МЗС УкраїниДмитро Кулеба