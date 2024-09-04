Кулеба після звільнення з МЗС може очолити одне з важливих посольств, - джерело

Зокрема, може йтися про призначення Кулеби до Брюсселя, де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України власне у Королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург.

Раніше навіть обговорювалися варіанти злиття цих посольств воєдино в рамках оптимізації.

"Але зараз, з урахуванням нашої інтеграції до ЄС та НАТО цей напрямок треба буде серйозно посилити", - сказав один зі співрозмовників РБК-Україна.

Тим часом інформагенція Bloomberg звернула увагу, що Кулеба є наймолодшим міністром закордонних справ Україн. У свої 43 роки він був помітним співрозмовником держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших міністрів закордонних справ НАТО. Видання з посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з питаннями кадрових перестановок, пише, що тепер він зосередиться на зміцненні відносин України з Альянсом, оскільки вона прагне членства в НАТО.

Нагадаємо, що вчора Дмитро Кулеба написав заяву про звільнення з посади міністра закордонних справ. За інформацією джерел РБК-Україна, головою МЗС замість нього буде призначено його заступника Андрія Сибігу.

Що відомо про Дмитра Кулебу